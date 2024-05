Bonaventura il dubbio più grande: Italiano deciderà in extremis

Decisione in extremis. Il dubbio principale in vista della gara di domani riguarda Jack Bonaventura . Come scrive La Repubblica, non certo per motivi tecnici o tattici, considerando l’importanza certificata del centrocampista a prescindere dalla posizione occupata. Quanto per quel fastidio dietro la gamba accusato a Verona.

Come sta?

Il giocatore ha grande esperienza, conosce il suo fisico ed appena capito che qualcosa non filava via nel modo giusto si è sostanzialmente fermato, disputando il finale di gara “passeggiando” ed evitando di usare la gamba destra per calciare. Dall’ambiente viola filtra ottimismo, ma il giocatore non lo è così tanto, perché ha avuto la percezione che qualcosa sia successo. Poi però entrano in gioco tutta un’altra serie di valutazioni e quindi serviranno altre ore per sciogliere il dubbio e capire se in mezzo al campo Bonaventura partirà davvero dal primo minuto. Decisione che verrà presa a ridosso della partita. Qualora non dovesse farcela, saranno Arthur e Mandragora ad agire in mediana con il solito Beltran in posizione più avanzata. Ipotesi che al momento in casa Fiorentina non vogliono nemmeno prendere in considerazione, non tanto per la qualità dei sostituti, quanto per l’importanza di un calciatore che ha calcato palcoscenici importanti per tutta la sua carriera ed interpreta perfettamente il tipo di partita da giocare.