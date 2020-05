Bonaventura ha scelto Roma. Con lui un altro ex obiettivo viola è pronto a raggiungere la capitale

Giacomo Bonaventura (SCHEDA DEL CENTROCAMPISTA) arrivato a scadenza con il Milan, ha scelto la Roma tra le varie possibilità che gli sono state prospettate. Le alternative erano Atalanta, Torino e Fiorentina. Se l’accordo verrà finalizzato, firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo (forse vincolata alle presenze) a circa 2 milioni netti a stagione. Il centrocampista esperto arriverebbe a parametro zero e potrebbe essere il primo colpo giallorosso nell’asse con Mino Raiola, gli affari con il noto procurature porterebbero infatti un altro ex obbiettivo viola (CLICCA QUA) nei giallorossi, l’attaccante dell’Everton Moise Kean (SCHEDA). Sul giovane attaccante italiano è forte l’interesse anche delle due milanesi, con il club inglese che sarebbe disposto a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto. (Corriere dello Sport).