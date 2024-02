Bonaventura e un’esclusione che fa discutere, ma che non sorprende

Fiorentina-Frosinone è stata anche la partita delle scelte. Italiano ha dovuto schierare la miglior formazione possibile, scegliendo Nico Gonzalez anche se non al meglio. Il Corriere Fiorentino però, si è soffermato su chi non è sceso in campo. O almeno dall'inizio. Infatti, l'esclusione di Giacomo Bonaventura farà sicuramente discutere visto al settimana di voci e non solo sul suo futuro. Il centrocampista è tutt'altro che brillante e Beltran sta rendendo bene in quella posizione. Inoltre, mercoledì ci sarà il Bologna di Thiago Motta e Bonaventura dovrà aiutare la sua Fiorentina in una gara fondamentale per la stagione.