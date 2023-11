Bonaventura e quella dubbia assenza con la Juventus. Ora è tornato una certezza

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'ennesima prestazione ottima di Bonaventura. Per rendersi conto dell’importanza del centrocampista nelle trame della Fiorentina non c’è bisogno di ricorrere ai numeri, basta rivedere il gol che apre le marcature della gara del Franchi, eppure il ritorno alla rete che mancava da poco più di un mese (ultimo centro quello al Napoli prima della precedente sosta) stavolta coincide con una vittoria che ha il potere di rasserenare l’ambiente intorno alla Fiorentina e conseguentemente anche a Italiano. Se l’esclusione nella gara contro la Juventus aveva sollevato più di un dubbio il ritorno in pianta stabile tra i titolari ha certamente fatto bene a tutto il gruppo, che con Bonaventura in campo ha ritrovato il successo sia in Conference, a Leskovac contro il Cukaricki, che ieri al cospetto di un Bologna ben messo in campo. Non stupisce, allora, che Spalletti lo abbia voluto (di nuovo) con sé per le prossime, decisive, sfide della Nazionale.