Bonaventura è l’ago della bilancia: la chiave tattica

La Nazione, attraversi la sua rubrica "La chiave tattica", analizza la prestazione di Bonaventura, ago della bilancia della Fiorentina. I suoi movimenti hanno permesso ai Viola di svariare, andando a trovare soluzioni in una difesa chiusa e compatta come quella della Salernitana. L'ex Milan si muove per tutto il campo, gioca anche sull'esterno, recuperando molti palloni. Anche Mandragora e Amrabat ci mettono del loro, coprendo gli spazi lasciati dietro durante le sue uscite. Insomma, Jack muove l'equilibrio della Fiorentina che ne giova e non poco.