Bonaventura e la sfida di Barak: Jack serve, ma guai a spremerlo

La Nazione si sofferma su Bonaventura, una delle pedine più importanti di Vincenzo Italiano. La Fiorentina, iniziando da sabato affronterà tantissimi impegni e l'allenatore dovrà avere a disposizione il miglior Bonaventura possibile. Per questo motivo non dovrà essere spremuto in maniera esagerata. Barak scalpita e aspetta il momento giusto, ma sostituire l'ex Milan è tutt'altro che semplice.