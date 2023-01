Bonaventura e la Fiorentina, rinnovo fino al 2024 e firma in giornata

Il "Corriere Dello Sport" si concentra sulle sue pagine interne sul rinnovo di Jack Bonaventura. Il centrocampista ex Milan si è guadagnato sul campo il rinnovo, e finalmente ci siamo. Il quotidiano scrive che nella giornata di oggi sarà ufficializzato l'accordo fino al 2024 per lui. La trattativa per il rinnovo è iniziata a dicembre, ed è proseguita con la volontà comune di entrambe le parti di trovare un accordo. Il rinnovo di un giocatore trentatreenne la dice lunga su quanto Bonaventura sia fondamentale per Italiano. Soprattutto nella nuova sistemazione tattica Jack si sta esaltando, è un centrocampista a tutto tondo. Anche sabato contro il Sassuolo ha ricoperto tutti i ruoli della mediana. L'ingaggio sarà di 1.5 milioni con 300-400 mila euro di bonus. L'obiettivo è quello di raggiungere insieme grandi traguardi, e di migliorare i 10 gol e 13 assist che l'ex Milan ha fornito da quando è in viola.