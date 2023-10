Bonaventura e Duncan tessevano, Arthur faceva da guardiano

La Viola così, con Beltran al centro dell’attacco, ha preso subito in mano la partita.Bonaventura e Arthur tessevano la tela, Duncan faceva da guardiano e il centrocampo (a 5) del Cagliari non riusciva a a prendere loro le misure nonostante il tentativo di pressing alto. Petagna e Shomurodov facevano a sportellate con Milenkovic e Quarta, ma la vera occasione è arrivata solo per un errore in retropassaggio del serbo dove si infilava Nandez superando Terracciano e tirando a porta vuota. Kayode è arrivato in tempo per salvare sulla linea. Anche sulle fasce Parisi e soprattutto un super Kayode vincevano i duelli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.