Bonaventura e Duncan ai lati di Torreira. Funzionava allora, lo farà pure oggi?

Il Corriere dello Sport parla di un cambio modulo, senza esterni. Ma i dubbi non sembrano finire qui. Rimane l'altro pezzo di “correzione” tattica. Rinunciando agli esterni offensivi veri e propri, la squadra viola avrebbe bisogno di modificare il modo di giocare nel mezzo con il ritorno al centrocampo a tre, che è un ritorno alle origini nel segno di Italiano: via i due mediani, dentro un interno in più che sarebbe ovviamente Bonaventura, del quale non si può fare a meno, esattamente come aveva iniziato a giocare nella Fiorentina (sempre di Italiano) e come lo fa giocare Spalletti nella Nazionale azzurra: significa allontanarlo dall'area di rigore, è vero, ma Bonaventura e Duncan ai lati di Arthur somiglia molto a Bonaventura e Duncan ai lati di Torreira che è stato nel 4-3-3. Funzionava allora, può funzionare oggi. E se serve per non “perdere” Beltran e Nzola, è un buon motivo.