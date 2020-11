Bonaventura e Cutrone scaricati dal Milan: gli ex a caccia di rivincite

Salvo sorprese partiranno entrambi dalla panchina, ma Bonaventura e Cutrone si augurano di scendere in campo durante Milan-Fiorentina. Le loro storie in rossonero sono diverse, ma accomunate da un periodo storico non esaltante e dall’approdo in viola. Bonaventura ha sempre raccontato di aver preso con filosofia il mancato rinnovo di contratto ed è chiaro che voglia prendersi la rivincita su chi non ha creduto in lui. Cutrone invece lasciò Milano per trovare più spazio e più fortuna, salvo poi rientrare rapidamente in Italia, ma senza particolari gioie: fin qui non ha mai dato segni di nervosismo per la scarsa considerazione avuta, ma anzi a Udine ha dimostrato di saper entrare nel modo giusto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

