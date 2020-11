Al Diavolo la paura: Fiorentina a San Siro, Prandelli ha una priorità precisa

Milan-Fiorentina, la presentazione del Corriere Fiorentino: “Niente paura, nonostante quella di oggi pomeriggio a San Siro sia indubbiamente una partita complicato. Il Milan è primo in classifica e non perde da una vita. Eppure, il calcio, è quello sport dove tutto è possibile. Basta, appunto, avere coraggio. L’obiettivo, non è dar spettacolo. Per quello, ci sarà tempo. Il mister ha un’altra priorità, e lo ripete come un ossesso. «Ho chiesto ai ragazzi di trovare uno spirito di squadra. Dobbiamo diventare gruppo». Un messaggio preciso e, per la verità, abbastanza inquietante. Come se, fino ad oggi, ognuno abbia marciato per conto suo. Del resto, da questo punto di vista, di spifferi ne sono circolati parecchi. Oggi, però, la storia è cambiata. Ed è lo stesso allenatore ad esserne certo”.

