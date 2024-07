Bonaventura, Duncan e Castrovilli lasciano il centrocampo viola sempre più vuoto

Fuori tre. La Fiorentina esce da un giugno ricco di ipotesi in entrata con zero acquisti e con una rosa 'più leggera', soprattutto a centrocampo: al primo luglio i viola si ritrovano privi di sette pedine: Bonaventura, Castrovilli e Duncan, in scadenza al 30 giugno, sono da oggi svincolati e sono stati salutati da tre post differenti sui canali social del club, che li ha ringraziati per l'impegno in questo ultimo quadriennio fiorentino, ricevendo come risposta i commenti piuttosto piccati di una parte di tifoseria.