Bonaventura contro Tonali: sfida in mezzo al campo ad alta intensità

Che duello a centrocampo fra Viola e rossoneri!

Bonaventura è un giocatore piuttosto simile a Maggiore, uno degli eroi che, lo scorso anno, firmarono il 2-0 dello Spezia contro il Diavolo guidati da Italiano. Jack è meno elettrico, ma ricorda molto il centrocampista bianco per i movimenti. Dribbling, smistamento del pallone, inserimenti. L'ex Atalanta potrebbe essere uno dei primi ad andare ad aggredire il pallone in fase di non possesso. E proprio lì incontrerà Tonali, uno che, dopo una stagione di assestamento, è diventato pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli. "L’ex Brescia è diventato un centrocampista totale, presente in tutte le zone del campo, che sa impostare, andare alla conclusione - ha tirato in porta quanto Bonaventura e segnato un gol in più -, strappare palloni. E a questa caratteristiche dovrà stare attento il Jack viola, che per caratteristiche ovviamente costruisce più occasioni gol del milanista, ma sarà soggetto al pressing ad alta intensità del Diavolo e di Sandro in particolare".