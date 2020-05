Bonaventura cerca una nuova sistemazione, ma Raiola spara alto sull’ingaggio

Sulle pagine di Tuttosport si torna a parla del futuro di Giacomo Bonaventura (SCHEDA), jolly tuttofare che fine stagione, con tutta probabilità, si svincolerà dal Milan. Tra le squadre interessate c’è anche l’Atalanta, ma nelle ultime settimane anche Fiorentina e Torino sono state accostate al calciatore (LEGGI). Secondo il quotidiano, il manager del giocatore Mino Raiola sarebbe intenzionato a chiedere non meno di 3 milioni di euro a stagione per il fatidico sì, una cifra fuori budget per buona parte delle società italiane.