Spazio al futuro di Giacomo Bonaventura (SCHEDA) all’interno delle pagine di Tuttosport. Il contratto in scadenza del jolly del Milan fa gola a più di un club. In prima battuta c’è l’interessamento del Torino, ma attenzione anche a quelli di Fiorentina e Lazio. I granata vorrebbero costruire un progetto tecnico che lo vede in primo piano assieme a Sirigu e Belotti, ma sul piano economico – aggiunge il quotidiano – la Fiorentina darebbe più garanzie al calciatore.