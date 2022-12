Bonaventura, Barak e Saponara: i tre moschettieri alla corte di Italiano

La Nazione si sofferma sul tema trequartista in casa Fiorentina. Italiano ha inserito questa nuova figura nel sua assetto tattico e bisognerà capire, quale sarà la soluzione scelta dall'allenatore viola. Oltre il mercato, i profili in rosa sono tre: Bonaventura, Barak e Saponara. Il primo sta trovando una seconda giovinezza in quel ruolo, con gol e inserimenti da grande centrocampista. Anche Barak predilige quel tipo di posizione, anche se preferisce partire da più lontano per poi concludere l'azione con il gol. Saponara infine, ha dimostrato di avere tecnica e qualità, ma è difficile immaginarselo come trequartista completo. Adesso tocca a Italiano decidere, perchè il mercato si avvicina e la scelta di uno specialista è tutt'altro che impossibile.