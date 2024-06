Bonaventura attende l’incontro tra Raiola e Pradè

La prossima settimana con buone probabilità, dopo un fine settimana di riflessioni, sarà la settimana decisiva per stabilire il futuro di Jack Bonaventura. Il centrocampista è in attesa dell'incontro tra il proprio agente e Daniele Pradè. Come già sappiamo la Fiorentina non ha apprezzato il fatto che il giocatore avesse ceduto alle lusinghe della Juventus. Anche per questo motivo la Fiorentina con buone probabilità farà un'offerta decisamente inferiore all'ingaggio percepito dal giocatore (1.5 milioni). Bonaventura dovrà analizzare l'offerta del club e le altre proposte, per poi decidere se continuare il percorso in maglia viola o continuare il proprio cammino altrove. Lo riporta la Nazione.