Bonaventura, arriva il rinnovo. Operazioni in corso per Duncan e Kouamè

La Fiorentina sta lavorando ai rinnovi della rosa. È il caso, nello specifico, di Bonaventura, Duncan e Kouame per i quali la Fiorentina è da tempo al lavoro - di fatto già dal termine dello scorso mercato estivo - per arrivare a stilare un vero e proprio nuovo contratto, nonostante l’opzione per tutti già in vigore. La firma di Jack, per esempio, potrebbe arrivare ben prima che il fantasista tocchi quota 25 presenze stagionali, come prevede il suo attuale accordo (al momento ha già accumulato 16 gettoni) mentre gennaio potrebbe essere il mese giusto per l’autografo del mediano e dell’attaccante, sul quale la società punta a trovare un accordo biennale che dia maggiore stabilità alle parti. Lo riporta il Corriere dello Sport.