Bonaventura ai dettagli: con Jack il centrocampo è saturo. Adesso le cessioni?

La Gazzetta dello Sport assicura che l’accordo totale fra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura è vicinissimo, ogni giorno di più. Lo stipendio, prosegue la Rosea, non toccherà i 2 milioni di euro, ma si manterrà sugli 1,7/1,8, con bonus individuali e di squadra e opzione per un ulteriore anno dopo i due pattuiti. Bonaventura andrebbe a fare quello che Iachini nella scorsa stagione, specie dopo la ripresa, ha chiesto a Ghezzal, ovvero il jolly tra centrocampo e attacco, solo che Jack ha esperienza in questo particolare ruolo, e in generale ne aggiungerebbe molta al gruppo gigliato.

Con Bonaventura, ci sarebbero cinque giocatori papabili per tre posti da titolare (Jack, Amrabat, Castrovilli, Pulgar, Duncan. Senza contare Benassi), quindi è chiaro che prima di affondare per Torreira (LEGGI) o Ricci la Fiorentina aspetterà di vendere – Sottil al Cagliari in prestito sarà solo la prima delle cessioni, si legge sul Corriere Fiorentino – e di capire cosa può ottenere in attacco, con Piatek sempre n cima alla lista. Intanto oggi arriva la Lucchese, alle 19:30, da affrontare senza i nazionali ma con un Ribery in più.

