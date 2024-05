Bologna, pronto un nuovo 4-3-3 ma non con Italiano: ecco Sarri!

Sartori continua a puntare Vincenzo Italiano, ma non è solo alla corsa per la panchina del Bologna. Anche Maurizio Sarri potrebbe essere una soluzione concreta

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro del Bologna: mentre le voci sull'addio di Thiago Motta si fanno sempre più insistenti, Sartori valuta le alternative. Vincenzo Italiano rimane in pole, ma in questi giorni prende sempre più forza il nome di Maurizio Sarri.

L'ex allenatore della Lazio, seguito anche dalla Fiorentina, piace tanto a Saputo e darebbe la giusta esperienza anche in ottica Champions League. Con lui, così come con Italiano, si punterebbe tutto sul 4-3-3 con giocatori come Riccardo Orsolini. Il tecnico toscano insidia in maniera importante il futuro di Vincenzo Italiano.