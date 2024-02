Bologna, la migliore di tutti in casa: inizia un mini-ciclo infernale

Il Bologna non perde in casa dalla prima giornata e attende la Fiorentina per provare a servire freddo il piatto della vendetta

Redazione VN 14 febbraio - 07:31

Insieme a Inter e Atalanta, il Bologna è probabilmente la peggior squadra da affrontare in questo momento. Lo sostiene il Corriere Fiorentino, che esalta la corsa, il gioco e la qualità degli uomini di Thiago Motta, desideroso di prendersi la rivincita al terzo tentativo dopo due sconfitte. "Vince anche senza giocare benissimo", la frase che tradisce un po' di amaro in bocca per com'è andata l'ultima volta, ai rigori in Coppa Italia.