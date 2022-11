Bologna, interesse per Zurkowski: ma solo ad una condizione

L'interessamento del Bologna per Szymon Zurkowski è nato da questa estate, con Giovanni Sartori che ha un chiodo fisso verso il centrocampista polacco, tanto da far ritentare l'affondo già nel mercato di gennaio. C0me scrive il Corriere dello Sport, su di lui ci sarebbe anche l'interessamento di Spezia ed Empoli, anche se la squadra emiliana agirebbe solamente ad una condizione: ossia nel caso in cui la Fiorentina tenga basse le sue pretese, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024 e voci dalla Polonia hanno già fatto intendere che le intenzioni dello stesso Zurkowski sono di non allungare il proprio legame con i viola.