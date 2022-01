Bologna-Inter a fine febbraio, ma per le altre gare è un labirinto

Il lato positivo sta nel fatto che la maggior parte delle squadre coinvolte non partecipa alle coppe

Il Corriere dello Sport si chiede cosa succederà alle partite non giocate ieri, tra le quali anche Fiorentina-Udinese. L'Inter, l'unica impegnato in Coppa oltre all'Atalanta, dovrebbe recuperare la gara cl Bologna il 22 o il 23 febbraio, ovvero nel secondo slot per l'andata degli ottavi di Champions League. Ancora impossibile, invece, fare ipotesi per Atalanta-Torino. Dipendenderà dal percorso in Europa League e in Coppa Italia dei nerazzurri.

In ogni, prima di fissare qualsiasi data, occorre che si pronunci il giudice sportivo. Visto che su Udinese-Salernitana ha rinviato la decisione, potrebbe fare lo stesso con le partite che non si sono giocate ieri. Inoltre tutto lascia credere che assegnerà lo 0-3 a tavolino a tutte le squadre che non si sono presentate. Per calendarizzare i recuperi, quindi, servirà attendere i ricorsi. I tempi, quindi, saranno lunghi. Non potrà essere sfruttato alcun incastro con gli ottavi di Coppa Italia, in programma tra il 12 e 13 gennaio e tra il 18, 19 e 20. Ad ogni modo il fatto che Venezia, Fiorentina, Udinese e Cagliari non giochino le coppe e che Torino, Salernitana e Verona siano pure giù fuori dalla Coppa Italia rendere più agevole trovare una data utile per i recuperi.