Bologna, il volere non è potere: è caccia agli sconti per Terzic

Thiago Motta non è molto fortunato sotto il punto di vista del mercato nelle squadre che va ad allenare. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, nella sua esperienza allo Spezia il mercato era stato bloccato dal TAS, mentre al Bologna a bloccarlo è stato il presidente Saputo. Che i rossoblù vogliano Terzic è il segreto di pulcinella, ma come si dice "volere non è potere". La situazione in pratica è questa: a meno che la Fiorentina non abbassi le pretese economiche per il terzino serbo nei prossimi due/tre giorni, Sartori e Di Vaio non potranno scegliere e quindi saranno costretti a virare altro e cogliere altre opportunità.