Contro la Fiorentina, rebus portiere per Sinisa Mihajlovic. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il Bologna potrebbe ripiegare ancora sul terzo portiere, Federico Ravaglia. Con l’assenza di Skorupski, inizialmente il tecnico serbo ha dato fiducia all’esperto Da Costa, per poi ripiegare sul ventunenne ex Gubbio e Sudtirol. Nonostante qualche problema alla caviglia che lo ha condizionato nelle ultime settimane è lui l’indiziato numero uno a partire titolare contro la Fiorentina, dopo l’esordio sfortunato in Serie A contro la Roma (cinque gol subiti). Mihajlovic però ama le sfide e ama lanciare i giovani: sarà dunque Ravaglia a prendersi la scena nei primi match del 2021, a partire dal derby dell’Appennino.

Prandelli cerca continuità: contro il Bologna non si cambia