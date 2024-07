Bologna, e i colpi Champions? Italiano aspetta un po’ di ex obiettivi viola

La Gazzetta dello Sport parla di tre giocatori accostati alla Fiorentina in un passato più o meno recente: Jaka Bijol dell'Udinese, Josip Sutalo dell'Ajax e Logan Costa del Tolosa, che si aggiungono all'opzione Hummels a zero; per quel che riguarda la mediana, Prass dello Sturm Graz è almeno a oggi davanti a tutti come preferenza, ma anche in Italia, scrive il Corriere dello Sport, ci sono due obiettivi che tanto piacciono ai responsabili dell’area tecnica del Bologna. Il primo è Kristian Thorstvedt, 25 anni, sul quale c’è attualmente mezza serie A. Discorso non diverso per Marco Brescianini del Frosinone, nel mirino com’è anche di Atalanta, Napoli e Fiorentina. In attacco, invece, tre nomi: il costosissimo Ioannidis del Panathinaikos (25-30 milioni), Dallinga del Tolosa e Beto, l'ex Udinese che oggi gioca nell'Everton.