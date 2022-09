Bojinov: “Jovic come Dusan, stessa pasta. Non vai a Madrid perché sei bello”

"...non è che vai a Madrid perché sei bello". Esordisce così Valeri Bojinov parlando di Jovic, intervistato dal Tirreno in vista del match Fiorentina-Juventus. Lui, che è un doppio ex e che conosce bene i due attaccanti, ha analizzato la situazione del numero sette viola. Grinta, forza e tecnica sono solo alcune delle caratteristiche di Jovic che, a dir di Bojinov, ha tutte le carte in regola per essere l'attaccante ideale per la Fiorentina.