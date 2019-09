Boateng, Vlahovic, Pedro: tre uomini e una maglia

“Tre uomini e una maglia“. Titola così il Corriere Fiorentino in riferimento all’attacco viola. Il giornale precisa poi che quella maglia non è detto che sia sempre disponibile. Un po’ come avvenuto contro la Juventus, quando in campo non c’erano attaccanti veri.

Pedro, Vlahovic e Boateng sono in lotta per un iruolo ancora senza un vero titolare. In tre partite Montella ha testato tre soluzioni diverse. Col Napoli ha puntato sul serbo, il cui destino è cambiato dopo la gara contro il Monza. Poi c’è Boateng, il “finto” nove. Più uomo di manovra, buono per aprire gli spazi ai compagni che finalizzatore. In panchina contro il Napoli, è partito titolare contro il Genoa, ma a Marassi ha deluso. Con le Juventus altra panchina. E poi c’è Pedro, l’unico che non ha potuto mettersi in mostra. Sabato non è stato convocato, lo sarà, invece, per la partita di domenica alle 18 contro l’Atalanta a Parma. Molto presto arriverà il suo momento dal primo minuto. La sensazione è che sarà lui il titolare.

PEDRO, CI SIAMO. IL GIOVANE FENOMENO HA FAME DI GOL

