Pedro, ci siamo. Il giovane fenomeno ha fame di gol

Con la Juve non è stato convocato. Troppo presto entrare nel clima di un match così delicato e in un momento non certo facile per i viola, a caccia comunque di un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive. Adesso però – scrive Repubblica – Pedro è pronto a dare il suo contributo in campo. Il problema muscolare che si portava dietro dal Brasile ha portato la Fiorentina a procedere per gradi, senza rischiare. Il brasiliano scalpita, ha voglia di essere protagonista nella Fiorentina, squadra che ha fortemente voluto. Con l’Atalanta sarà tra i convocati, visto che un’altra settimana di lavoro lo porterà al pari di condizione con i compagni e che Montella progressivamente lo inserirà negli schemi della squadra. E grazie anche all’aiuto di Ribery il suo inserimento sarà ancora più rapido.

