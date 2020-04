Boateng: “Fiorentina, non è detto che sia finita. Mi sentivo a casa, ho Firenze nel cuore”

Lunga intervista rilasciata da Kevin-Prince Boateng a Sport Week, ve ne proponiamo i passaggi principali: KPB afferma che le cose non hanno funzionato al 100% negli ultimi tempi, che non doveva essere solo il braccio destro dell’allenatore, ma che città e tifosi, sia a Barcellona sia a Firenze, erano quelli giusti. “Ma non è detto che sia finita, ho Firenze nel cuore, tutti mi hanno trattato bene e mi sentivo a casa“. E poi in Italia crescerà il figlio Maddox. Dalla sua parte Boateng ha l’esperienza, anche se prima rendeva meglio. Si dice ancora adatto a giocare nei migliori club del mondo, e non condivide le idee di chi lo critica.

“Voglio che i tifosi mi ricordino, quando smetterò, come un giocatore cool, figo, nel modo di vestire e di giocare, ma non è ancora l’ora dei rimpianti”.

