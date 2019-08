Su Stadio si parla anche dell’amichevole di domani contro il Galatasaray in programma al Franchi (ore 21.00). Il 4-3-3 rimane il modulo di riferimento, ma il 4-2-3-1 può diventare il sistema più adatto in base alle caratteristiche dei giocatori da poco arrivati in maglia viola. Boateng, che a Livorno ha giocato in questa posizione da falso 9, potrebbe arretrare di qualche metro per sistemarsi a ridosso della punta Vlahovic, mentre Badelj e Pulgar (che però è reduce dalla Copa America) hanno le caratteristiche giuste per un centrocampo composto da due elementi. Sempre l’amichevole di domani servirà per aggiungere minuti nelle gambe a Lirola, dopo che lo spagnolo campione d’Europa Under 21 al Picchi è entrato solo a inizio di ripresa. INTANTO SPUNTA UN NOME NUOVO PER L’ATTACCO VIOLA