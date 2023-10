Biraghi salta il Cagliari, poi? Le sensazioni sul rientro tra Ferencvaros e Napoli

Nessuna lesione per il terzino sinistro, che proverà a ridurre ad appena una il numero di gare saltate per via dell'infortunio di Frosinone

Niente Cagliari per Biraghi, poi si vedrà: è questa l'interpretazione che La Nazione in edicola oggi dà del comunicato ufficiale della Fiorentina sulle condizioni del capitano. Qualche possibilità di vederlo fra i convocati contro il Ferencvaros c’è, altrimenti si slitterà alla trasferta di Napoli. L’importante è che non siano state riscontrate lesioni ai legamenti della caviglia. Anche perché contro il Cagliari saranno out Dodo, Mina, Pierozzi e appunto Biraghi. Difesa tutto sommato obbligata. Italiano deciderà domattina chi far riposare nel pacchetto dei centrali tra Milenkovic e Quarta, con quest’ultimo favorito per tirare il fiato. Piuttosto sicuro di ritrovare una maglia da titolare Ranieri, a riposo giovedì, mentre Milenkovic è rimasto fuori a Udine. Il centrale argentino è quello più in forma e tornerà in Conference League.