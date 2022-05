Biraghi, quel no a Mourinho per far grande la Fiorentina

Il retroscena di mercato

Così su La Gazzetta dello Sport si ripercorre quando avvenuto la scorsa estate. Protagonista Cristiano Biraghi, che nel momento di scegliere tra una nuova avventura a Roma e restare alla Fiorentina da capitano, non ha avuto dubbi. Tra Biraghi e Firenze non è stato amore a prima vista, a lungo è stato per i tifosi il primo da criticare. Questa stagione le cose sono cambiate e chiedete tutto a Cristiano, ma non di lasciare Firenze.