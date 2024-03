Biraghi, più di un capitano. Nel momento più difficile c’è bisogno di lui

La figura di Cristiano Biraghi è ormai diventata centrale nel mondo Fiorentina. Il Corriere Dello Sport sottolinea l'importanza del capitano viola in un momento così difficile. Il erzino non è solo colui che porta la fascia, eredità di Davide Astori. Ma spesso Joe Barone si affidava a lui anche per delle vicende extra-campo. La sua responsabilizzazione è evidente, il modo di esssere del giocatore lo ha messo al centro del progetto. Quando Commisso ha salutato il gruppo al suo fianco c'era proprio Biraghi. Oltre a questo c'è il campo, dove Parisi non lo ha scavalcato nelle gerarchie. Serve anche il miglior Biraghi per questo finale di stagione, i suoi cross, i suoi piazzati, e non solo. La promessa fatta con Joe Barone potrebbe dargli una spinta in più