Biraghi non rientra, come la Fiorentina. Un gol su dieci occasioni, troppo poco

Un primo tempo, con una grande Fiorentina. Il Frosinone sembra comunque in partita: ha un progetto chiaro per manovrare – palla avanti, palla indietro e movimento nello spazio per correre in avanti, Brescianini riesce così ad andare due volte al tiro – ma la Fiorentina accelera mostruosamente in mezzo al campo nel finale di tempo. Il pressing furioso, comandato da Martinez Quarta che strappa palloni in anticipo altissimo, avvicina alla porta, e giù altre occasioni: Duncan alto con il sinistro, mancino di Parisi messo in angolo da Turati, conclusione in corsa di Nzola a lato e poi deviato in angolo. Dieci azioni da gol, uno solo realizzato. Troppo poco. Anche perché dopo l’intervallo non rientra Biraghi (distorsione alla caviglia, Kayode al suo posto), ma non rientra nemmeno la stessa Fiorentina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.