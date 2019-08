Biraghi, l’addio ora è vicino: c’è l’accordo con l’Inter, ma manca l’ultimo tassello

C’era poco mistero sul futuro di Biraghi già nella serata di ieri. Il terzino viola, che non era nemmeno in panchina ufficialmente per un acciacco fisico, è agli ultimi giorni della sua esperienza fiorentina. A sottolinearlo questa mattina è anche il Corriere Dello Sport, che riparte dalle parole di Antognoni, svelando come tra Fiorentina e Inter è già in dirittura d’arrivo un’intesa sulla base di un prestito, mentre il club nerazzurro ha sistemato tutto con il terzino e i suoi rappresentanti. Manca l’ultimo tassello, quello della partenza di Dalbert, che sembra di ora in ora sempre più vicino al Nizza. Ieri Pradè ha ammesso la trattativa, ma ha anche asserito di lavorare per trovare il giusto compromesso.