Pradè: “Ribery? Ci piace, lo aspettiamo a braccia aperte. Biraghi vuole andare via, ma…

Così Daniele Pradè ai microfoni della sala stampa: “Oggi c’era tutto da perdere e poco da guadagnare. Oggi dobbiamo essere contenti perché chi bene inizia sta già a metà dell’opera. La linea dei giovani ci sta premiando e la porteremo avanti con convinzione”.

“Biraghi? Vuole andare all’Inter ma la volontà deve essere anche la nostra. Bisogna vedere come e se si farà l’operazione. Vlahovic? Leggo in continuazione che siamo in cerca di una punta, ma la verità è che noi abbiamo Boateng, Vlahovic e Simeone, che se non trova una soluzione a lui gradita e a noi gradita sono ben contento di tenere. Ribery? Ci piace molto, ma come tutti i grandi calciatori in questo momento sta in un momento di riflessione. Ha offerte di natura economica importante, noi lo vogliamo e ci piacerebbe averlo, però non possiamo dare decine di milioni come le squadre arabe o russe. Se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli Firenze e noi lo aspettiamo a braccia aperte. Ma se non dovesse essere lui ne prenderemo un altro. Ma in questo momento non è vicino, nessun passo avanti”.

“Gli abbonamenti? Non me ne aspetto 20mila, me ne aspetto 27/28. La reazione di Commisso dopo la partita? Lo teniamo informato su ogni particolare, ci parlo tantissimo, mi piace confrontarmi con lui perché sa di calcio. Quando vedi che la partita te la risolvono i ragazzini è solo un orgoglio. Dalbert? In questo momento preferisce andare al Nizza, poteva essere interessante per noi ma la situazione è ferma”.