Biraghi: “Ecco qual è la vera Fiorentina. Kokorin ha colpi da gran giocatore, Malcuit aiuterà”

Qual è la vera Fiorentina? Se lo chiedono in molti, lo chiede anche la Gazzetta dello Sport a Cristiano Biraghi, esterno viola ex Inter, che risponde non quella dell’Allianz Stadium né quella del Maradona, ma quella vista col Toro: una squadra con personalità e tenacia. Normale, secondo Biraghi, avere un periodo di assestamento dopo un cambio di proprietà. Ci vuole pazienza, la stessa che sta avendo Prandelli: “Ha capito subito su cosa lavorare pur avendo principi di gioco solidissimi”. Non mancano gli elogi a Ribery e un dribbling sulla domanda sul rinnovo di Vlahovic, che aveva solo bisogno di un po’ di fiducia. Invece, su Kokorin: “Ha colpi da gran calciatore e tanta voglia, ha solo bisogno di tempo per adattarsi”. Biraghi sostiene che Malcuit potrà dare una grande mano alla Fiorentina, e a chi gli fa notare che sulle infrastrutture parla come il presidente Commisso, l’esterno risponde che è colpito dalla su empatia e attaccamento a squadra e tifosi, e che spera riesca a realizzare i suoi progetti.

Per Milenkovic si prospetta un futuro in Premier