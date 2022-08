Biraghi e Sottil, connessione automatica: la Fiorentina svolta a sinistra

Al primo bivio europeo, la Fiorentina ha svoltato a sinistra. Col sinistro. Quello di Riccardo Sottil. È stato lui a rendersi protagonista in entrambe le occasioni dei gol, agevolato dalla connessione con Biraghi ormai automatica. Cercarsi e...

Al primo bivio europeo, la Fiorentina ha svoltato a sinistra. Col sinistro. Quello di Riccardo Sottil. È stato lui a rendersi protagonista in entrambe le occasioni dei gol, agevolato dalla connessione con Biraghi ormai automatica. Cercarsi e trovarsi, spontaneamente. E’ bastato un minuto a Sottil per accendere la luce: un colpo di tacco per liberare il capitano e permettergli di disegnare il cross convertito da Gonzalez nel gol stappa-partita.