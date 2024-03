Biraghi e quella promessa a Barone: sarà lui il leader del gruppo

Italiano è un punto di riferimento con lui, Cristiano Biraghi. Dopo il tecnico è stato proprio il capitano a parlare, nel suo caso, il senso del discorso è stato molto simile a quello che aveva già scritto su Instagram un paio di giorni fa. C’è una promessa fatta a Barone da mantenere e non è difficile immaginare quale sia. La stessa, tra l’altro, fatta a suo tempo a Davide Astori: riportare una coppa a Firenze. Per questo ha spronato i compagni a mettere lo stesso impegno e la stessa feroce determinazione che il d.g. metteva nel lavoro. Certo servirà ancora un po’ di tempo per superare lo choc e l’allenamento di ieri da questo punto di vista è stato durissimo. Pian piano però, stando il più possibile insieme, la Fiorentina dovrà trovare la forza. C’è un Europa da riconquistare, e due coppe da portare in fondo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.