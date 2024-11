Biraghi e Parisi, stesso destino: a gennaio si dovrà trovare una soluzione

La Fiorentina si avvicina al mercato di gennaio con l'idea che sarà più un'occasione per perfezionare la squadra piuttosto che per fare interventi massicci. La rosa, costruita in estate, era già pensata per poter essere aggiustata nel corso della stagione, con prestiti con diritto di riscatto legati a determinate condizioni e la situazione di Gudmundsson ancora in fase di definizione.