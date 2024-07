Biraghi e Parisi, insieme si può. L’esperimento esempio del calcio di Palladino.

Difesa a 3: su di essa si andrà a basare la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Una piccola, ma sostanziale rivoluzione in casa Fiorentina, considerando che Italiano, da 3 anni a questa parte, ai suoi 4 in linea non ci aveva mai rinunciato (ad eccezione di alcune particolari occasioni emergenziali). Nulla vieta un ritorno alla difesa a 4; d'altronde Palladino è chiamato a seguire anche le orme lasciate da Italiano, però quest'ultimo schieramento di gioco non riuscirebbe a mettere in campo soluzioni creative come Biraghi e Parisi. Uno braccetto, l'altro esterno. Da eterni rivali a futuri amici. Questo almeno, seguendo le prime indicazioni del ritiro viola. Che sia chiaro, dietro mancano ancora nomi e pedine, ma queste prime indicazioni possono essere chiare e interessanti. Biraghi si è ritrovato ad abbassare il suo raggio d’azione scalando alla sinistra del difensore centrale nei tre davanti al portiere. E Parisi si è allargato sempre sul settore di sinistra ma a centrocampo. Una catena, quella mancina, completata da Sottil che agisce sul fronte offensivo nei due dietro la punta e che ha licenza di svariare un po’ ovunque dalla metà campo in su.