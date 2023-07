Biraghi e Parisi: due terzini diversi, in un calcio diverso

Tra un’amichevole e l’altra la Fiorentina continua il suo ritiro al Viola Park. Gambe pesantissime contro il Parma, lo saranno anche domani sera contro il Catanzaro quando Italiano gestirà il minutaggio dei suoi calciatori (diretta tv su Dazn e porte chiuse). Al di là del bel gol di Cabral, buone notizie sono subito arrivate da Fabiano Parisi, al debutto nella ripresa in maglia viola. Un paio di buoni spunti, un tiro, qualche accelerazione e la conferma che possa fare molto comodo alla Fiorentina un elemento con le sue qualità. Che sono differenti da quelle di Biraghi. Se il capitano predilige spingersi sulla fascia (ed è uno dei leader in Serie A per cross effettuati e occasioni create), Parisi ama lasciare il binario per entrare più dentro il campo. Meno soluzioni dall’esterno, ma più possibilità di dialogare con i compagni in una zona centrale. Due modi diversi di affrontare lo stesso ruolo. E questo è un asso nel mazzo di Italiano, che potrà schierarli in base all’avversario di turno. Ancora presto per capire se (in alcune situazioni tattiche) potranno giocare insieme. Lo riporta la Nazione.