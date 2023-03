Biraghi e la lettera a se stesso: il racconto del capitano della Fiorentina

Su di lui i tifosi sono perennemente divisi. Biraghi ci è abituato, sa di non piacere a tutti. Ma così ha rafforzato il carattere

Ieri la Fiorentina, sui propri profili social, ha pubblicato una lettera scritta da Cristiano Biraghi a sé stesso. Il capitano della Fiorentina si racconta, si sfoga, parla a Firenze e ai tifosi. Partendo dagli inizi e dai suoi sogni di adolescente, Biraghi ha ripercorso tutta la sua avventura qua a Firenze. Si sofferma anche sulle critiche, non poche, che lo hanno colpito in questi anni. Su di lui i tifosi sono perennemente divisi. Biraghi ci è abituato, sa di non piacere a tutti. Ma caratterialmente ne ha fatta la propria forza. Una cosa però tutti gliela riconoscono: l’orgoglio con il quale porta al braccio quella fascia così pesante. Lo sottolinea La Nazione.