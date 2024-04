Biraghi e compagni non si arrendono: tutti vogliono lottare in campionato

Nessuno vuole alzare nessuna bandiera bianca, il mister resta convinto di poter risalire anche in campionato. Missione difficilissima, e per la quale serve un immediato cambio di marcia

La Fiorentina deve dare tutto nelle coppe. Eppure, e così veniamo al secondo motivo per cui non vuole alzare nessuna bandiera bianca, il mister resta convinto di poter risalire anche in campionato. Missione difficilissima, e per la quale serve un immediato cambio di marcia. Fino ad oggi infatti nel girone di ritorno Biraghi e compagni hanno messo insieme 10 punti in 11 partite passando dal quarto al decimo posto. Un crollo verticale spiegabile in parte con un calendario certamente complesso che ha visto la Fiorentina affrontare Udinese, Inter, Lecce, Frosinone, Bologna, Empoli, Lazio, Torino, Roma, Milan e Juventus: su 11 gare, 7 sono state contro le prime 9 della classifica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.