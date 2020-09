Biraghi dolorante, in dubbio col Torino. Pezzella ok

C’è ancora un po’ di apprensione per le condizioni di Cristiano Biraghi: il terzino, uscito malconcio dall’ultima amichevole precampionato per una forte botta alla caviglia destra, anche ieri pomeriggio ha continuato a svolgere un lavoro differenziato. L’ex Inter – scrive La Nazione – ha proseguito nelle sue terapie iniziate domenica ma le chances che a questo punto possa essere al 100% per il debutto in campionato di sabato contro il Torino iniziano a calare, anche se – fa sapere il club viola – tutto sta procedendo secondo i piani in vista del suo totale recupero. Dita incrociate dunque, ma in caso di forfait è pronto a subentrare dal 1’ Lirola. Tutto ok invece sul fronte Pezzella: oggi si allenerà in gruppo.