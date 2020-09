VN – Biraghi, rinnovo ad un passo: fissato l’incontro per chiudere l’accordo

Biraghi rinnoverà con la Fiorentina: come anticipato da Violanews la scorsa settimana il laterale mancino della Nazionale insieme al suo entourage è ad un passo dall’accordo con il club viola per il nuovo contratto. L’appuntamento per definire gli ultimi dettagli (prolungamento fino al 2025 con stipendio tra gli 1,5 e gli 1,6 milioni l’anno) è stato fissato per il prossimo giovedì pomeriggio.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina