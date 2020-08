Biraghi-Dalbert, accordo trovato. Nessun problema per la riconferma di entrambi

Eravamo rimasti alla volontà di Fiorentina ed Inter di confermare Biraghi e Dalbert in prestito rispettivamente a Milano e a Firenze anche nella prossima stagione; Tuttosport in edicola oggi dà per ormai conclusa la trattativa, annoverando Biraghi nella batteria esterni a disposizione di Conte per la prossima stagione, assieme ad Hakimi e, molto probabilmente, ad Emerson Palmieri, di rientro dal Chelsea.

E LA FIORENTINA PROVA A RINFORZARSI SU QUELLA FASCIA CON SEMA