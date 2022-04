Biraghi/2: “Pronto a chiudere la carriera a Firenze. Potrei rinnovare in bianco”

Biraghi sposa Firenze

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport in vista di Juventus-Fiorentina di domani sera, Cristiano Biraghi ha parlato anche del suo futuro. Il capitano crede nel progetto viola "tanto - si legge - da essere pronto a chiudervi la carriera. Ne parlavo qualche giorno fa con il mio procuratore: potrei rinnovare in bianco e ai dirigenti con i quali ho un bellissimo rapporto direi: 'Mettete voi le cifre'. Finché potrò dare il massimo per questa squadra e questa gente, io ci sarò e non mi tirerò mai indietro".