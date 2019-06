Biglia in cima alla lista dei desideri di Montella. E il Milan valuta la rescissione

Vincenzo Montella e Lucas Biglia di nuovo insieme? Secondo Tuttosport l’ipotesi è tutt’altro che da scartare: il centrocampista argentino – già allenato da Montella a Milano – è in cima alla lista dei desideri del tecnico viola. Da parte sua, il Milan starebbe valutando l’idea di liberare il calciatore classe ’86 a costo zero, in modo da risparmiare i 3,5 milioni di euro netti d’ingaggio a stagione. L’INTERVISTA RILASCIATA DA COMMISSO AL CORSPORT